Morto Giorgio Gucci, nipote di Guccio, fondatore della maison di moda

E' scomparso Giorgio Gucci, 92 anni nipote di Guccio Gucci, fondatore del noto marchio fiorentino nel 1921.

Primogenito di Aldo e Olwen Gucci, faceva parte della terza generazione della famiglia. «E' stato uno dei fautori della memorabile espansione della casa di moda fiorentina, amato da tutti come un uomo integerrimo e dallo spirito creativo, sostenitore di una casata che ha portato il vessillo della moda e dello stile Italiano all'estero». Iniziò lavorando a Rom nel negozio di via Condotti, fondato dal padre che lo ha introdotto alla vita imprenditoriale familiare. Fra le sue diverse passioni, ricordano ancora i parenti, c'è l'amore per i cavalli, che accudiva al Monte Argentario (Grosseto), luogo ove risiedeva durante i mesi estivi. L'amore per la natura veniva affiancato da quello per l'arte, che lo impegnava nella ricerca e nella promozione di artisti di ogni genere.

