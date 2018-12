di Silvia Natella

Conto alla rovescia per l’accensione dell’più grande al mondo. Anche quest’anno a, nel cuore dell’Umbria, si riaccenderanno le luci colorate che illuminano le pendici delfino a dare vita a un enorme e suggestivo abete che domina la città. E saranno lequesta sera,a premere l'interruttore dopo una fiaccolata in bike.Il primato è stato riconosciuto nel 1991, ma l’albero ha quasi quarant’anni. «L'idea è nata negli anni Ottanta perché un gruppo di eugubini voleva realizzare qualcosa di speciale su tutta la montagna», spiegapresidente delpiù grande del mondo. L'altezza di 750 metri, la base ampia come trenta campi di calcio e le 750 sorgenti luminose hanno fatto entrare l'installazione nel Guinness World Record. E da allora il record è rimasto imbattuto.sarà visibile ai visitatori ogni giorno dal tramonto a tarda notte per tutte le feste. Un’importante attrazione turistica per una città medievale che regala in ogni suo scorcio la vera atmosfera natalizia. Tutto fa di Gubbio una città del Natale: dalla celebre Piazza dei Consoli addobbata fino al presepe a grandezza naturale allestito nel quartiere di San Martino e al mercatino in Piazza dei Quaranta Martiri. «In questo periodo le nostre strutture turistiche sono sempre piene. È bello venire qui perché si vive pienamente la magia del Natale», sottolinea, proprietaria del Park Hotel ai Cappuccini.