di Paolo Ricci Bitti

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori dei treni ad. Un guasto pomeridiano alla linea fra Orte e Roma si è aggiunto a quello mattutino fra Roma e Napoli (Caserta) causando il collasso dei collegamenti fra Nord e Sud Italia, già oggi penalizzati dallo sciopero dei dipendenti di Italo, il secondo da quando la compagnia è stata ceduta al fondo americano di investimenti Gip che guarda anche oltre le Alpi.Sciopero annunciato, anche se non con la dovuta visibilità, al punto che molti passeggeri si erano “riprotetti” scegliendo i convogli garantiti, circa la metà dei previsti. Italo tuttavia aggiunge che non sono stati cancellati treni. Tutto inutile, comunque, di fronte ai guasti della linea aerea di Rete Ferroviaria Italiana «dovuti al maltempo».I ritardi, già nel primo pomeriggio, erano già lievitati da 30 a 110 minuti in entrambe le direzioni, poi, verso le 18, il blocco pressoché totale dei collegamenti dopo che sulla linea tradizionale fra Orte e Roma, unica via aperta verso la Capitale, si è creata una coda di convogli in lenta processione verso Termini. A creare l'intoppo anche il convoglio 9540 Torino-Napoli di Trenitalia fermo da 4 ore a Capena, alle porte di Roma, per guasto al pantografo. Niente aria condizionata a bordo e forti proteste con il capotreno che allarga le braccia e si scusa.Processione che poi si è del tutto fermata, con ritardi stimati di 50 e poi di 90 minuti. Nel frattempo venivano annunciati problemi anche sulla tratta veloce fra Roma e Orte. Un disastro. Con la sensazione, da parte di chi viaggia spesso con Frecce e ItaloTreno scontando frequenti ritardi sia pure non così importanti come quelli odierni, che la linea ad alta velocità stia diventando eccessivamente sensibile a intoppi tecnici.A catena, i disagi si sono estesi anche ai pendolari fra Roma e i centri dell’area metropolitani e dell’Umbria: problemi quindi sulla linea Fl1 fra Orte e Fiumicino aeroporto con cencellazioni e limitazioni di percorso.Dalle 15.50 la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze è «rallentata per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena dovuto a cause in corso di accertamento». È quanto rende noto il sito di Rfi. «I convogli in viaggio registrano ritardi fino a 90 minuti», prosegue il sito. Ripercussioni anche sulla linea FL1, Orte-Fiumicino Aeroporto, con ritardi fino a 30 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso.Sempre all'altezza di Capena è bloccato il Roma-Torino delle 15.22. Il convoglio è fermo da ormai più di quattro ore, in attesa di trovare una soluzione per permettere ai passeggeri di proseguire il viaggio. Sui vagoni passeggeri stremati per il caldo. Sul treno non funziona l'aria condizionata.