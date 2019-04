Stranieri afgani picchiano le guardie giurate sul tram: il mezzo si ferma in Questura

Botte da orbi sul tram tra due guardie giurate e un gruppo di stranieri, il mezzo si ferma davanti alla Questura di Venezia. Alle ore 23.30 di domenica un tram ACTV della linea T1 appena partito da piazzale Roma, si è fermato dinnanzi alla Questura in quanto vi era stata una colluttazione tra due guardie giurate in servizio a bordo del mezzo come controllori e un gruppo di stranieri di nazionalità afgana.

Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato allo scontro, la polizia fa sapere che sono in corso accertamenti, effettuati anche grazie alle telecamere installate sul mezzo.