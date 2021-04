Esce di strada in tangenziale, il guardrail trancia l'auto in due: ragazza in codice rosso FOTO

Esce di strada in corso Australia lungo la tangenziale a Padova nei pressi dell'uscita di Chiesanuova e finisce con l'auto contro la cuspide del guardrail, penetrato longitudinalmente dentro l’abitacolo: ferita una ragazza di 25 anni.

E' successo alle 19.20 di oggi domenica 12 aprile. I pompieri hanno lavorato con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per liberare la giovane rimasta incastrata nella vettura. La donna è stata stabilizzata dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita in codice rosso in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dell’auto e i rilievi delle forse dell’ordin.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 22:36

