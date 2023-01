Gru di 20 metri si schianta su una pista ciclabile: tragedia sfiorata

di Redazione web

Una gru alta più di 20 metri si è inclinata, rischiando di colpire qualche passante o ciclista, visto che ha lambito la pista ciclabile vicino al palazzo di Schio, in provincia di Vicenza, dove era stata montata per dei lavori di ristrutturazione. Ieri mattina, la gru ha scardinato i fissaggi che servono ad ancorarla a terra, sul manto stradale e si è inclinata sul lato sinistro, schiantandosi a terra, al lato di un condominio in via Tito Livio, dove c'è un cantiere per la riqualificazione energetica dello stabile.

Nessun ferito

Per fortuna, oltre il boato, nessuna persona è rimasta ferita dalla caduta, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, dello Spisal e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente . Anche il condominio non ha subito alcun danno, perché la gru si è piegata alla sua sinistra e non ha impattato contro lo stabile.

