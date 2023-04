di Redazione Web

Grida «Allah akbar» e tenta di strozzare l'ex datrice di lavoro ebrea: terrore in pieno centro a Sanremo, dove un sudanese di 46 anni, conosciuto dai servizi di igiene mentale per problemi psichici, ha aggredito la sua ex datrice di lavoro, una donna di 54 anni, dopo averla riconosciuta per strada alle porte del centro storico della città ligure celebre ormai da decenni per il Festival della canzone italiana.

Aggrappato a un camion, l'ultimo folle video del marocchino che ha sparato al vigile

Urla «Allah akbar», sfila la pistola a un militare e ferisce un vigile: ucciso dai carabinieri

L'aggressione in centro a Sanremo

La donna, titolare di un'attività commerciale, sentendosi minacciata dal 46enne, è corsa a rifugiarsi in un negozio nelle vicinanze, ma è stata raggiunta dall'uomo. A quel punto, tempestivamente, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sanremo che hanno evitato il peggio.



I militari hanno fermato l'aggressore e chiamato un'ambulanza, che ha accompagnato il sudanese nel reparto Spdc dell'ospedale di Imperia. L'uomo è stato denunciato per minacce e tentate lesioni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che hanno raccolto anche le testimonianze dei vicini di casa del sudanese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA