Le battaglie ambientaliste dicontinuano a far discutere e dividere l'opinione pubblica: mentre in piazza oggi sono scesi migliaia di giovani per il Friday for Future, il filosofoal Corriere della Sera ha parlato con scetticismo della questione. «Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. Siamo all'ideologia dell'incompetenza», ha detto.I problemi, secondo Cacciari, «non si affrontano in termini ideologico-sentimental-patetico» ma «in termini scientifici». Ecco perchè lui userebbe le ore di queste manifestazioni «per fare seminari autogestiti ai quali far partecipare lo scienziato che racconta come va il clima». L'ex sindaco di Venezia parla dello sciopero e delle manifestazioni di oggi e si chiede: «Mica il ministro può giustificare i ragazzi. O è diventato un suo potere?».Cacciari aggiunge che quella di oggi «sarà una manifestazione autorizzata. Come il 'Giorno della memoria'. Solo che è di un'assurdità pazzesca». Secondo il filosofo l'impostazione che sta alla base della manifestazione è sbagliato, e la sua voce è critica e fuori dal coro: