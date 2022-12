Greta Spreafico, il giallo della telefonata due mesi prima della scomparsa: «Mi aiuti, ho paura»

Storie Italiane torna sul caso di Greta Spreafico, la cantante scomparsa ad Adria lo scorso 4 giugno. Di Greta non si hanno più notizie da 6 mesi, ma adesso spuntano 3 telefonate che la mamma della donna scomparsa avrebbe ricevuto dalla Svizzera. Viene anche a galla un'altra telefonata, questa fatta dalla stessa Spreafico, a un investigatore privato, due mesi prima della sua scomparsa.

La telefonata di Greta prima della scomparsa

Greta contattò un investigatore privato perché temeva che qualcuno potesse farle del male. Eleonora Daniele manda in onda un estratto di quella chiamata: «Ho paura», dice Greta in modo chiaro, «tra l'altro in un momento felice perché ho il mio compagno, sto bene. Io voglio avere la serenità di non avere alcun dubbio che qualcuno voglia farmi del male», aggiunge dicendo al professionista di essersi rivolta a lui proprio per questa ragione: «so che non c'erano altre strade se non rivolgermi a lei, io spero che compranda il mio stato d'animo».

Quella della donna è una vera richiesta di aiuto e a questa chiamata si aggiungono altre 3 telefonate, di cui però non si conosce il contenuto, che la cantante potrebbe aver fatto alla madre. Il cugino di Greta, che ammette di non aver mai avuto un rapporto con la donna, riporta però quello che gli ha raccontato la zia, la mamma della scomparsa, che nei mesi successivi alla sparizione della Spreafico avrebbe ricevuto tre chiamate dalla Svizzera. Non si conosce molto di queste chiamate, ma tra i sospetti è che possano venire dal fidanzato della donna, che lavorerebbe, appunto, in Svizzera.

