Greta Spreafico, la rivelazione del compagno: «Aveva paura che i fratelli potessero farle del male»

Storie Italiane torna sul caso di Greta Spreafico con delle dichiarazioni in esclusiva del fidanzato della donna scomparsa nel nulla da quasi un anno. Di Greta si sono perse le tracce dal 4 giugno 2022 a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, ma prima di sparire aveva fatto sapere a diversi amici e anche a un investigatore privato di avere molta paura che qualcuno le potesse fare del male.

La paura di Greta

Nelle ultime settimane è stato iscritto nel registro degli indagati un uomo, di cui non si conosce l'identità. Eleonora Danilele, nel corso della trasmissione, ha però mandato in onda delle dichiarazioni del compagno di Greta, Gabriele, con cui la donna pare avesse ritrovato la serenità. In diverse telefonate la Spreafico parla di lui come di una persona che la rende felice e lo stesso uomo conferma che Greta aveva paura e ne chiarisce i probabili motivi: «I suoi fratelli l'accusavano di aver fatto del male alla mamma, una cosa che le causava grandissima sofferenza. Era arrivata a pensare che i fratelli potessero farle del male per questo, magari utilizzando altre persone».

Incongruenze su date e orari

Gabriele ricorda anche gli ultimi giorni in cui ha avuto dei contatti con Greta. I due si sarebbero dovuti vedere il venerdì, ma poi la Spreafico aveva chiarito che sarebbe andata da lui sabato. Spiega che si sono sentiti l'ultima volta alla mezzanotte di sabato: «In quella telefonata gli dissi che ero con mio figlio, poi mi ha messaggiato alle 3 dicendo che mi voleva bene». Gabriele poi dice di essere andato da lei la sera stessa e di non averla trovata: «Non la vedevo da tempo, ma non c'era. Credo che sia andata in Lombardia dobe le è successo qualcosa». La sua tesi però è smentita da una vicina della donna scomparsa, che ha dichiarato di aver visto Gabriele arrivare la domenica mattina.

