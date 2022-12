Greta Spreafico, scomparsa a giugno. Un camionista a Pomeriggio 5: «L'ho vista, ecco quando»

di Redazione Web

Greta Spreafico è scomparsa ad Adria lo scorso 4 giugno, ma adesso potrebbe esserci una svolta nelle ricerche. Di lei non si hanno più sue notizie dalla notte tra il 2 e il 3 giugno scorso quando si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. E mentre è nata l'ipotesi che la cantante rock di 53 anni, residente a Erba, sia stata sequestrata, una testimonianza esclusiva potrebbe risultare utile alle indagini. A Pomeriggio 5 un camionista ha dichiarato di averla vista il giorno della sua sparizione.

«Ho visto Greta»

«Ho visto Greta in questo locale, sabato 4 giugno tra le 11.00 e le 11.30. Era vestita di nero, con i pantaloni sporchi di terriccio, l’ho scambiata per una bracciante, visto che ci sono dei contadini qua, si è fermata qui ha preso le sigarette è andata al bagno e poi è uscita». Queste le parole che un camionista ha rilasciato in esclusiva oggi, venerdì 9 dicembre, su Canale 5, nel programma condotto da Barbara D'Urso.

Ultimo avvistamento

Fino a oggi l'ultimo avvistamento della donna risaliva alle ore 5:00 del mattino, ma dopo questa testimonianza tutto potrebbe cambiare dando una svolta alle indagini. Il camionista, infatti, ai microfoni dell'inviata Ilaria Dalle Palle, ha voluto aggiungere: «Sono sicuro che fosse lei perché dopo qualche giorno ho visto la sua foto su Facebook che era scomparsa. Sono così andato dai carabinieri a fare una deposizione. È entrata dalla porta di ingresso, con lei non ho scambiato neanche una parola, né con me né con la barista, ma posso dire che qui era da sola».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 20:37

