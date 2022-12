Chi l'ha visto, Greca Spreafico è stata sequestrata: la nuova ipotesi sulla scomparsa della cantante

di Redazione web

Di Greta Spreafico non si hanno più sue notizie dalla notte tra il 2 e il 3 giugno scorso quando si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. La cantante rock di 53 anni, residente a Erba, secondo l'ipotesi di reato della procura di Rovigo, è stata sequestrata.

Claudio, i genitori del 17enne morto suicida nel college di New York: «Quanti ragazzi devono ancora morire? La scuola non può tenere certi comportamenti»

Novara, medico di Trecate parte per il lavoro e non torna più a casa: la denuncia della scomparsa a «Chi l'ha visto»

Chi l'ha visto, la cantante Greta Spreafico scomparsa: si cerca un'auto nera

Greta Spreafico viveva a Erba (Como), ma si era recata in Veneto a bordo di una Kia Picanto nera targata EF080DT, che ad oggi risulta introvabile, per vendere una casa ereditata dal nonno materno a Porto Colle. L'avrebbe dovuta acquistare due giorni dopo per 80mila euro il cugino, ma alla compravendita la donna non si è mai presentata.

A denunciare la sua scomparsa dopo pochi giorni è il compagno Gabriele Lietti, che con Greta aveva intenzione di trasferirsi nel comune veneto, prendendo una casa in affitto. La donna si era rivolta persino al sindaco del paese per chiedere informazioni in cerca di un appartamento, eppure l'ultima persona ad averla vista viva non è il fidanzato, ma un amico, Andrea Tosi, conosciuto sui social.

L'ultima notte

Greta ha trascorso la notte prima di sparire nel nulla in compagnia dell'amico Andrea Tosi, che raggiunto dalle telecamere di Chi l'ha visto ha spiegato che prima di darsi la buonanotte i due hanno fatto tappa in un bar. Al momento del pagamento l'uomo si è recato alla cassa con il portafoglio di Greta e ha notato che era pieno di contanti da 50 euro.

Andrea ha spiegato poi che Greta era stanca e piangeva: «Voleva guidare lei, ma ho insisto per mettermi io alla guida». Alle 2 passate lei gli chiede di trascorre la notte insieme, ma l'uomo declina l'invito. A quel punto si lasciano, lui prova a ricontattarla nei minuti successivi, ma l'ultimo messaggio inviato dal suo telefonino, poi ritrovato nella casa di Porto Tolle, è delle 3.06 per il compagno Gabriele. Poi il silenzio.

Il messaggio diceva: «Ti amo e ti voglio un mondo di bene. Buonanotte». Il compagno Gabriele ha spiegato che prima d'ora non aveva mai ricevuto nessun messaggio della buonanotte.

Scende dal furgone per un guasto: 34enne travolto dal suo mezzo, sbalzato nella corsia opposta e investito da un'auto https://t.co/LLoju2W4we — Leggo (@leggoit) December 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA