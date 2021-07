Fuori strada con l'auto, Greta morta nella notte a 23 anni FOTO

Ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada: sulle cause della fuorisucita sono in corso accertamenti. Greta Castellano, 23 anni, è morta così questa notte lungo la provinciale 5 tra Fagagna e Rodeano in provincia di Udine.

La ragazza abitava a Fagagna, ma era nativa di San Daniele del Friuli dove risultava ancora residente in via Carso. Greta è rimasta intrappolata tra le lamiere. L'incidente è successo poco prima di mezzanotte all'incrocio tra via San Daniele e via Madonna Taviele. La strada è rimasta chiusa per consentire ai vigili del fuoco e al Suem di liberare il corpo della ragazza deceduta sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA