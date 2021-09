Green pass, verso l'obbligo anche per chi lavora in bar, ristoranti e mezzi di trasporto

Green pass, verso l'obbligo anche per chi lavora nei luoghi in cui è necessario anche per i clienti, come bar, ristoranti, treni e aerei, e via discorrendo. A dirlo in un tweet il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha affrontato un argomento di cui si parla da tempo, dopo l'introduzione del certificato verde per l'accesso ad alcuni esercizi pubblico. «Ritengo ragionevole e di buon senso estendere l'obbligo del #greenpass anche a dipendenti e lavoratori dei luoghi dove è già previsto l'utilizzo del certificato verde per utenti e clienti, penso a bar, ristoranti, mezzi di trasporto», ha scritto Costa su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 17:26

