Green pass, Unione europea: «Valido per 9 mesi, per la proroga serve il booster»

«Raccomandiamo agli Stati membri un periodo di validità standard per il Green pass di nove mesi dalla vaccinazione completa. Al di là dei nove mesi il certificato non dovrebbe più essere accettato a meno che non sia stata somministrato un richiamo».

Leggi anche > Covid, Friuli Venezia Giulia in zona gialla da lunedì. Gimbe: «Da 5 settimane casi in crescita»

Lo ha spiegato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, illustrando la raccomandazione sui viaggi nell'Ue. L'Europa traccia la strada sul Green pass e pone il limite temporale di validità a 9 mesi dall'ultima dose di vaccino effettuata, oltre la quale serve il booster della terza dose.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA