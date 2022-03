Il Green pass su Immuni «è sparito». Cosa è successo? Ecco come recuperarlo

Serve per entrare in palestra, al ristorante ma anche dal parrucchiere. Il Green Pass (a volte anche Rafforzato) resta necessario, almeno fino al 30 Aprile 2022. Ma su Immuni la Certificazione verde è sparita. «Aiuto mi è sparito il Green Pass», questo l'allarme lanciato da tantissimi utenti registrati sull'applicazione dedicata proprio all'emergenza Covid. Entrando infatti nell'App nel momento di esibire la certificazione l'utente non si trovava più il GP, ma quindi è realmente sparito? No, perchè la verità è che l'applicazione è stata aggiornata e il Green pass c'è ma è in un posto diverso.

Green Pass, su Immuni è sparito: ecco il motivo

Una modifica nell’home dell'app ha spostato la certificazione in una nuova sezione, senza però avvertire nessuno dei cambiamenti. Nonostante il panico iniziale non c'è da aver nessun timore, il vostro Green Pass è sano e salvo. Con l’aggiornamento, infatti, è comparsa una nuova sezione “Certificati”, accessibile tramite un pulsante posto in basso al centro, nella barra. E lì si trova la certificazione.

Ecco come recuperare il Green Pass

Con l’aggiornamento 2.6 di Immuni, quindi sia su iOS che su Android, gli sviluppatori hanno modificato la gestione del Green Pass, spostandolo direttamente nel menù in basso dell’app. Mentre prima era necessario andare sulla home di Immuni e selezionare “Recupera Eu digital covid certficate”, ora basta toccare l’icona “Certificati” situata al centro del menù in basso, tra “Home” e “Impostazioni”.

Se la certificazione era già stata memorizzata sull’app, il Green Pass dovrebbe trovarsi nella nuova sezione, Certificati, e lì ci appariranno tutti quelli a nostro nome, dagli esiti dei tamponi a quello vaccinale o di guarigione da Covid, pronti per essere utilizzati.

Come scaricare le nuove certificazioni

Qualora invece non avessimo memorizzato la nostra certificazione o qualora ne dovessimo scaricare una nuova, ci sarà (sempre li) la funzione “Recupera Eu digital covid certificate”, dove possono essere inseriti i codici authcode inviati dal ministero della Salute per scaricare le varie certificazioni.

Come riportare il certificato in Home

Se tra l'altro ci fossimo affezionati alla vecchia "home" in cui la certificazione era immediatamente visibile volendo è possibile riportarlo nella schermata iniziale: una volta entrati nella sezione “Certificati” è possibile selezionare il proprio Green Pass, scorrere verso il basso e poi cliccare su “Aggiungi alla home”. In questo modo, il Gp sarà visibile direttamente nella Home dell’app Immuni. Quindi allarme rietrato, le certificazioni ci sono e Immuni può continuare a essere usata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 21:19

