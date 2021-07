Cabina di regia: green pass per ristoranti e bar al chiuso, palestre e cinema. Le discoteche non riaprono

È appena terminata, a Palazzo Chigi, la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul green pass e le misure anti-Covid.

Il green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all'interno del locale. Non all'aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l'Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi appena terminata a Palazzo Chigi . E dal 5 agosto. È quanto emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. È quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, confermando le ipotesi della vigilia.

Leggi anche > Vaccino Covid, il Ministero: «Una dose ai guariti, due se sono immunodepressi»

L'obbligatorietà del green pass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. È quanto si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni dopo l'incontro con il Governo.

Le discoteche resteranno chiuse. Lo ha deciso la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi, a quanto si apprende da diverse fonti. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l'apertura, con nuove regole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA