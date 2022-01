Covid: da domani Green pass rafforzato per accedere ai mezzi pubblici. Cosa cambia

Da domani, 10 gennaio, nuove regole sul Green Pass. Riguardano l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori, accesso per il quale sarà sufficiente fino al 10 febbraio il pass base e non quello rafforzato. E' stato stabilito da un'ordinanza del ministero della Salute, in cui la scelta è motivata come un provvedimento valido per soli motivi «di salute e di studio». La richiesta, pervenuta nei giorni scorsi, era arrivata da amministratori locali e associazioni, che avevano anche indetto una manifestazione per il 10 gennaio.

L'ordinanza stabilisce che il trasporto scolastico dedicato ,non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle certificazioni verdi: è infatti accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con il solo obbligo di mascherina Ffp2.

Il provvedimento, nel dettaglio, prevede il Green Pass base per «l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza - per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni - dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2».

