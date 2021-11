Green pass, torna l'ipotesi di ridurne la validità: «Nel governo riflessione in corso»

Ancora cambiamenti sul Green pass? «Riflessione in corso. È ragionevole quindi pensare ad una riduzione della durata del Green pass. L'evidenza scientifica ha stabilito che con il passare del tempo c'è una riduzione del livello immunitario». E' quanto ribadisce Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1.

Sulla possibilità di un ritorno all'obbligo della mascherina all'aperto, come accaduto nel comune di Aprilia (Latina) a causa di un rialzo dei contagi, Costa spiega: «L'ipotesi non è ancora sul tavolo del ministero. Valuteremo nelle prossime settimane. Se ci sarà bisogno di restrizioni ci prenderemo la responsabilità, ma a oggi non è il tema».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 11:08

