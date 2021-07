Green pass, in un paese in Calabria diventa obbligatorio per tutti i tipi di iniziative

Ad Arpigliano, in provincia di Cosenza, il Green pass diventa obbligatorio. Per assistere alle manifestazioni di intrattenimento, culturali e sportive in programma durante l'estate gli abitanti over 15 di Aprigliano, comune di 2.700 abitanti, dovranno obbligatoriamente esibire la «certificazione verde Covid-19».

A stabilirlo il sindaco Alessandro Leonardo Porco, di Italia viva, con una propria ordinanza. «Il diritto alla salute dei miei concittadini - ha spiegato Porco - viene prima della libertà individuale dei No-Vax. Ho voluto adottare la presente ordinanza per la tutela della salute della nostra comunità che, in questo momento, è covid free anche grazie alla campagna vaccinale che ha dato possibilità a tutti di preservarsi dal contagio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 19:40

