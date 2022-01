Green pass obbligatorio anche al supermercato? «Servono regole chiare sui controlli»

Federdistribuzione chiede regole chiare sui controlli dei Green Pass all'interno dei supermercati. Alberto Frausin, presidente dell'organizzazione che rappresenta le aziende della grande distribuzione, ritiene che il Green pass sia un compromesso accettabile ed equilibrato e che le misure del governo stiano andando nella giusta direzione.

In un'intervista rilasciata a Jacopo Orsini de Il Messaggero, Frausin chiede che le regole siano chiare e soprattutto omogenee a livello nazionale e si aspetta che i controlli sui Green Pass non siano delegati alle imprese.

«Sarebbe ingestibile - dice -. I prodotti di largo consumo incidono per il 22% del Pil. Se non teniamo i consumi vivi non avremo la ripresa del sistema. È fondamentale non chiudere e che le persone abbiano la possibilità di fare acquisti».

Secondo Frausin, ci sono sicuramente passi in avanti da parte del governo nella giusta direzione. Tenere aperto il sistema è fondamentale per il Paese e, dunque, si trova assolutamente d'accordo sulle decisioni prese. L'obbligo del vaccino per gli over 50 dovrebbe essere il compromesso accettabile, una decisione che dimostra il giusto equilibrio di fronte a una situazione che non poneva alternative.

«La cosa che mi preoccupa di più - aggiunge Frausin -, è che cosa succederà non è ancora stabilito. Ma una complessità legata allla diversificazione creerebbe solo confusione e non possiamo permettercelo. Io mi aspetto delle regole di carattere nazionale molto chiare e molto facili da applicare che non abbiano poi interpretazioni diverse a livello locale. Le imprese della grande distribuzione sono presenti in tutto il territorio nazionale, vorrei evitare di trovarmi in situazioni in cui ogni singola autorità locale applicasse le norme in modo diverso».

Su chi invece dovrà controllare i Green Pass all'ingresso, il presidente di Federdistribuzione ha dichiarato: «Mi auguro che non tocchi ai singoli negozi occuparsene. Ci sono gli organi dello Stato per i controlli. Per noi diventerebbe più oneroso e complesso. Non credo che avrebbe molto senso, tantopiù che nei nostri punti vendita si entra e si fanno gli acquisti indossando sempre la mascherina. Ma ho fiducia che il governo capisca che creare nuove complessità non è un vantaggio per nessuno. L'obiettivo è uscire dalla pandemia e accelerare il processo di vaccinazione, che è la chiave fondamentale. Non possiamo essere un Paese basato solo sul controllo. Se poi non si rispettano le regole, è giusto che ci siano le sanzioni. La stragrande maggioranza delle persone comunque si attiene alle regole».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 17:03

