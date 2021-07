Ipotesi Green pass modulabile a seconda delle Regioni: «In zona bianca diverso da gialla, arancione e rossa»

Mentre si discute dell'allargamento del green pass anche per stadi, cinema, teatri, eventi pubblici e addirittura ristoranti e centri commerciali, dal governo spunta l'ipotesi di un pass 'diversificato' a seconda della situazione epidemiologica delle singole Regioni: e quindi alcune norme sarebbero valide in zona bianca, altre in zona gialla e così via. Ne ha parlato all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Leggi anche > Green pass, Ricciardi: «Sia obbligatorio anche per bus e metro»

«Rispetto all'estensione del green pass, l'idea è quella di pensare a una modulazione e gradualità a seconda del quadro della regione: si possono cioè prevedere intensificazioni dell'utilizzo del green pass a seconda della situazione», ha detto Costa. «Se c'è una situazione che peggiora, automaticamente - spiega - ci può essere un'applicazione più ampia del green pass. È un ragionamento di buon senso: se una Regione rimane bianca ci può essere un tipo di utilizzo di green pass, ma se una Regione ha criticità maggiori, piuttosto che chiudere si applica il green pass più restrittivo».

Leggi anche > Green pass, Zampa: «Anche in supermercati e centri commerciali»

Stato emergenza prolungato a fine ottobre

«Credo che l'intendimento sia di prolungare lo stato di emergenza fino a fine ottobre. C'è in campo anche l'ipotesi fino a gennaio ma credo che si possa ragionare su un primo step ad ottobre e poi, naturalmente, valuteremo», aggiunge Costa. «Questa sarà la settimana decisiva in cui si prenderanno alcune decisioni. Per quanti riguarda il prolungamento dello stato di emergenza, considerando anche che siamo nel pieno della campagna vaccinale, credo - ha detto - che la struttura emergenziale del commissario Figliuolo sia ancora utile per proseguire e portare a termine questo percorso».

Colori Regioni, nuovi parametri entro questa settimana

«La modifica dei parametri verrà fatta entro questa settimana e prima di venerdì, in modo che venerdì, quando decideremo i colori per le regioni, lo faremo già con i nuovi parametri. La decisione sarà presa in Cdm, probabilmente mercoledì o giovedì», ha aggiunto Andrea Costa. «Verranno finalmente modificati i parametri e si darà molto più peso - spiega - agli ospedalizzati e alle terapie intensive, perchè c'è la consapevolezza che di fronte ormai a oltre 27 milioni di cittadini vaccinati non ha più senso dare così tanto rilievo al numero de contagiati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA