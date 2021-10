Novara, no green Pass protesta choc: «Come nei lager di Auschwitz». Ecco come hanno sfilato in strada

Hanno sfilato indossando delle pettorine a strisce verticali bianco e grigio, qualcuna con un numero appiccicato. Come le divise fatte di stracci dei lager nazisti, come i prigionieri di Auschwitz. E per rendere ancora meglio l'idea hanno marciato, due a due, aggrappati a una corda inframezzata di nodi che aveva tutta l'intenzione di richiamare il filo spinato. Sempre evocando i campi di concentramento. Lo riporta il quotidiano 'La Stampa' parlando della provocazione messa in scena dai «No Green pass» a Novara. Ai cartelli si è aggiunta la «'marcia forzatà che ha irritato più di un passante».

Di sicuro Rossella Bottini Treves, presidente della Comunità ebraica di Novara e Vercelli: «È già successo in altre città italiane ma queste persone non sanno cosa è stata la Shoah - sottolinea a 'La Stampa' - È pazzesco che si manifesti in questo modo. La storia bisogna conoscerla e fatti del genere mi lasciano senza parole. Lo sforzo della nostra Comunità va soprattutto nella direzione della conoscenza, del sapere. Ovviamente del sapere rivolto a tutti, non solo alle nuove generazione di ebrei».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 15:58

