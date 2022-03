Green pass falsi, arrestato a Roma il medico di Pippo Franco. Si tratta del dentista Alessandro Aveni, accusato dalla Procura di aver rilasciato nove certificazioni verdi false, tra cui quella del noto attore comico.

L'uomo, odontoiatra e medico di base con studio nella zona di Colli Albani, ora si trova ai domiciliari, con l'accusa di falso ideologico in atti e documenti informatici pubblici. Ci sono anche 13 denunciati, tutte persone che avrebbero usufruito dei falsi green pass. Il dottor Alessandro Aveni era finito nel registro degli indagati lo scorso novembre quando i carabinieri sequestrarono 9 green pass falsi, tra cui quello di Pippo Franco, indagato anche lui.

«Il mio assistito ha regolare Green pass ed ha effettuato anche la terza dose. Siamo ancora in attesa della decisione del Riesame dopo l'istanza di dissequestro della certificazione», afferma il difensore di Franco, l'avvocato Benedetto Giovanni Stranieri. «Lui è stato coinvolto in questa vicenda per telefonate intercorse tra altre persone» aggiunge. Dalle indagini condotte dai carabinieri del Nas, coordinati dalla Procura di Roma, è emerso tra l'altro che alcuni pazienti falsamente vaccinati, nel giorno della presunta somministrazione, si trovavano a centinaia di chilometri da Roma.

