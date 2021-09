Green Pass, da ottobre una possibile estensione: ecco dove potrebbe diventare obbligatorio

Il Green Pass è già obbligatorio in alcuni casi, ma ora si pensa di estenderlo. Il provvedimento era stato già anticipato sia dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Ad ottobre potrebbe essere infatti obbligatorio esporlo anche per chi lavora in uffici statali.

Ad oggi, il green pass, serve per poter consumare nei locali al chiuso, ristoranti e bar qualora si stia al tavolino. Dal 1 settembre ne è stato imposto l'obbligo sui mezzi pubblici e per gli insegnanti, così come è obbligatorio per entrare negli ospedali per far visita ai degenti nei reparti. Nonostante le numerose polemiche sull'attuale applicazione il Governo sta pensando di estendere l'obbligo, ad esempio ai lavoratori pubblici ma anche le categorie che lavorano nei luoghi dove la Certificazione Covid è già richiesta. Si pensa di estenderla anche agli autisti del trasporto pubblico locale e ai passeggeri, anche se in questo caso la questione è più spinosa, soprattutto in merito ai controlli e a chi dovrebbe effettuarli e in quale maniera.

Secondo il ministro Speranza, ad ogni modo, il decreto potrebbe essere già pronto entro la prossima settimana. Ma potrebbe in un primo momento arrivare solo per alcune categorie

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 14:50

