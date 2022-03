Green pass, Costa: «L'obiettivo del Governo è toglierlo da fine maggio»

Un'estate senza green pass. È questo l'obiettivo del Governo, come spiegato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

«Credo che arriveremo a un momento in cui il green pass non sarà più richiesto, anche se è uno strumento che rimarrà disponibile, qualora ci fosse la necessità di affrontare una situazione, e ci auguriamo questo non accada. Però ritengo ragionevole pensare che a maggio o a fine maggio nel nostro paese il green pass potrà non essere richiesto: questo è l'obiettivo del governo», ha spiegato Costa a Mattino 24 su Radio24.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 13:20

