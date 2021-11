Green pass, come potrebbe cambiare: «Durerà di meno, no tamponi». E l'obbligo può decadere

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avverte che, se ce ne sarà bisogno, la durata del Green pass potrebbe di nuovo essere ridotta a 9 mesi per i vaccinati, proprio come era all'inizio. La novità emerge dalle sue parole: «L’attuale estensione del Green pass fino a 12 mesi - ha detto il ministro al question time alla Camera mercoledì 10 novembre - potrà essere rivista in futuro se emergeranno nuovi dati o studi».

Leggi anche > Covid, dati Iss in peggioramento: salgono Rt e incidenza. Preoccupa il Friuli

«Da settembre sono stati osservati i primi segnali di perdita di efficacia per cui è raccomandata una dose aggiuntiva per alcune categorie». Una terza dose, dunque, che dal primo dicembre sarà aperta anche agli over 40. Per tutti i vaccini approvati, infatti, la protezione si indebolisce, in media, a partire dal sesto mese dal completamento del ciclo vaccinale. Questo calo riguarda soprattutto la capacità di protezione dai contagi: il vaccino protegge da ricoveri e decessi, ma lascia al virus un certo margine di circolazione nella popolazione.

«La dinamica della quarta ondata - ha spiegato al Sole 24 Ore Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova - dipenderà dalla durata del vaccino e dal numero di persone vaccinate. In Italia stiamo ancora in un momento di protezione relativamente elevata perché gran parte di noi ha fatto il vaccino tra aprile e luglio, una finestra che ci consente ancora di avere una certa immunità».

Per quanto riguarda il nodo sulla durata del Green pass, tuttavia, ha precisato Crisanti, «la protezione dall’infezione, dopo sei mesi dalla vaccinazione, diminuisce dal 95% a 40%, quindi aumenta la probabilità che ci si possa infettare. La notizia buona - ha aggiunto - è che dopo 6 mesi rimane ancora molto elevata la probabilità che chi è vaccinato sia protetto dalla malattia e dai sintomi gravi, la cui protezione va dal 95% al 65%». Ma resta il tema dell’allineamento della protezione del vaccino con quella del Green pass. «Tra 3 o 4 mesi avremo persone che si sono vaccinate tra aprile e luglio e che, sebbene ancora protette da rischio di ospedalizzazione, possono infettarsi e trasmettere il virus. Ciò implica che non possiamo creare con il Green pass ambienti sicuri. E questo nodo, in qualche modo, va risolto».

A riguardo, per evitare che i luoghi diventino ancor più pericolosi per i non vaccinati, il Governo starebbe pensando di allinearsi alle direttive prese da Austria e Germania. E, dunque, di non rilasciare più i Green pass temporanei, con validità di 48 ore, ai non vaccinati.

Per chi ha fatto la terza dose, la nuova certificazione viene emessa il giorno successivo alla vaccinazione e ha validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato. L'aggiornamento della certificazione è automatico.

Ma Non solo. Anche il tema della durata del Green pass per i guariti è oggetto del monitoraggio del governo. «La durata per i soggetti guariti è di 6 mesi e per i vaccinati e di 12 mesi. Il governo intende avviare un percorso di approfondimento per acclarare se vi siano le condizioni per valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischio di reinfezione è basso se l’esposizione a variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale», ha spiegato Speranza rispondendo al question time alla Camera.

Resta un punto fermo che chi è stato identificato come caso positivo a Sars-Cov-2 è sempre soggetto all’obbligo di legge dell’isolamento fiduciario e «deve essere conseguentemente esclusa a rigore la possibilità di utilizzo del Green pass se il titolare è causa di possibile contagio» ha concluso il ministro, ricordando che per questi casi «il Dpcm 17 giugno 2021 ha previsto la possibilità della revoca delle certificazioni verdi, precedentemente rilasciate, per il periodo della malattia». Speranza ha inoltre annunciato che «è in corso di approfondimento con le Regioni la possibilità di prevedere una doppia opzione di revoca con segnalazione del medico ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA