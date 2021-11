Green Pass per i bambini: nessun obbligo per gli under 12, la decisione della cabina di regia

Green Pass, cosa cambierà per i bambini? Per gli under 12 non ci sarà obbligo di green pass, nemmeno quando arriverà i via libera alla vaccinazione per bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni. È quanto emerso alla cabina di regia sulle nuove misure per arginare la quarta ondata Covid, nel corso della quale sarebbe stato esclusa ogni ipotesi di estensione della certificazione verde in questo senso.

Obbligo di mascherine anche all'aperto: cosa cambia a breve

GREEN PASS E VACCINI PER I BAMBINI

«Bisogna vaccinare i bambini perchè se si ammalano c'è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. E bisogna parlare del Long Covid, perchè forse il 40enne non va in terapia intensiva ma così come nei bambini dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perchè il virus attacca più organi». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su SkyTg24. Il vaccino per i bambini, ha aggiunto, «sarà disponibile dai primi di dicembre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA