Green pass, verso l'addio: le ultime novità. Costa: «Al lavoro solo con il tampone»

Ultime settimane di utilizzo per il Green pass, almeno per quello rinforzato. La possibilità di ritorno a lavoro per gli over 50enni con il solo tampone è prevista a maggio, «ma in realtà c'è ancora la possibilità che possa anche essere anticipato questo questo termine. Su questo elemento di discussione tra oggi e domattina verrà presa una decisione definitiva». A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rai Radio Anch'io, su Radio 1, che precisa come «questa opportunità darebbe l'opzione anche coloro che non si sono vaccinati di poter tornare al lavoro attraverso il tampone ogni due giorni».

Poi Costa ha aggiunto qualche particolare sulla fine del Green pass: «Dal primo aprile per bar, ristoranti e attività sportive all'aperto l'intenzione è quello di togliere il Green pass. Contestualmente, ci sarà il passaggio del super Green pass al Green pass base anche in altre attività al chiuso. Questo darà la possibilità anche a coloro che non si sono vaccinati di poter fare tutta una serie di attività che oggi non possono fare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 11:14

