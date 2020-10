«Grazie Liliana!»: l'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre alle scuole italiane e ai giovani del mondo

Liliana Segre

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 13:38

​Raccogliere il testimone da Liliana Segre e ringraziarla per il suo infaticabile impegno e il suo messaggio di pace è lo scopo dell’evento che verrà trasmesso in diretta venerdì 9 ottobre alle 10.00 su Rai3.Nel borgo medioevale di Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo,, alle scuole italiane e ai giovani del mondo, sottolineando, ancora una volta, l’importanza della memoria come strumento efficace contro l’indifferenza.Il testimone del messaggio di pace e di superamento dell’odio verrà poi consegnato idealmente ai giovani, rappresentati per l’occasione dai ragazzi di Rondine, sede dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre vent’anni nella formazione di leader di pace. Una scaletta densa di appuntamenti quella di venerdì che si apre con l’inaugurazione dell’Arena di Janine, uno spazio intitolato alla giovane amica che la Senatrice non riuscì a salutare prima di essere condotta nella camera a gas ad Auschwitz.Durante la giornata, alla Senatrice verrà consegnata la copia anastatica della prima edizione della Costituzione Italiana, donata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte della Ministra Lucia Azzolina, in virtù dell’impegno del Ministero dell’Istruzione di farsi promotore del messaggio della Segre attraverso la scuola.Per l’occasione, alla Segre porteranno i saluti la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno e del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.“Grazie Liliana!” sarà trasmesso in diretta su Rai3, il Servizio Pubblico è media partner, e in streaming sui canali ufficiali e sui profili social del Ministero dell’Istruzione, impegnato nel farsi promotore del messaggio attraverso la scuola, in modo da permettere agli oltre otto milioni di studenti di ascoltare il discorso di Liliana Segre e di partecipare con pensieri e riflessioni, proiettati durante l’incontro.La testimonianza sarà seguita dal lancio del bando di concorso “Voltati, Janine vive!”, promosso dal Ministero dell’Istruzione insieme a Rondine Cittadella della Pace, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, vero fulcro della testimonianza di Liliana Segre.L’evento, concluderà il trentennale impegno di Liliana Segre come testimone della Shoah ed è stato ideato dal Comitato Promotore dell’evento per Liliana Segre, di cui Rondine Cittadella della Pace è capofila insieme al Ministero dell’Istruzione, e al partner di progetto Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana.