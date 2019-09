Grave bimbo figlio di vegani, Daniela Martani: «​«Chi si ciba così non ha carenze»

Daniela Martani, attivista vegana dell’Ape (Alleanza popolare ecologista): cosa pensa della vicenda del bimbo di Nuoro? «Il solito titolo ad effetto per spaventare l’opinione pubblica sull’alimentazione vegana, che invece è adatta tutte le fasi della nostra vita: dalla nascita fino alla vecchiaia». Però il piccolo era malnutrito... «L’alimentazione vegana con la malnutrizione non c’entra assolutamente nulla, i vegani acquisiscono tutti gli amminoacidi essenziali da legumi, verdure, cereali e frutta e il bilanciamento corretto di questi alimenti non provoca alcuna carenza». (M.Cas.)

Lunedì 23 Settembre 2019, 09:08

