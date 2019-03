Gioca dieci euro e vince due milioni al Gratta e Vinci, fortunato offre il pranzo a 400 amici e parenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hacon undella serie Il Miliardario Mega, ma non si è nascosto dopo la clamorosa vincita ed ha offerto una cena a ben 400 persone tra parenti, amici e conoscenti. È accaduto ad Come riporta AgiProNews , il tagliando vincente, in vendita al prezzo di 10 euro, è stato venduto ad un cliente abituale del Bar Valerio di Giovanni Sicuranza, nel rione Cappelluzzo.«Conosco il vincitore, ha grattato il tagliando vincente di fronte a me. Si è talmente emozionato che quasi ha avuto un mancamento! Per festeggiare ha offerto una cena a 400 persone, naturalmente ho partecipato anche io. Se vincessi una somma così importante, penserei ai miei figli e poi acquisterei una motocicletta», ha detto il titolare.Da inizio anno Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.