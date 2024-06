Gratta e vince 2 milioni, denunciato da due amici: «Tagliando comprato insieme e non vuole dividere». Operaio rischia 3 anni di carcere

di Redazione Web

Gratta e vince quasi tre milioni di euro con due giocate diverse in un mese e mezzo. Ricardo, piastrellista 41enne di origini brasiliane, rischia però tre anni di carcere dopo la denuncia di due colleghi e amici, che reclamano parte del premio perché, a detta loro, uno dei due Gratta e vinci (con vincita di 2 milioni di euro) era stato comprato in società. Il fortunato vincitore aveva invece deciso di tenersi tutto l'incasso, attualmente "congelato" in attesa di giudizio del tribunale. L'uomo è a processo per appropriazione indebita.

Il pm: tre anni di carcere

Il pm Alberto Sergi, al termine della requisitoria, ha chiesto per Ricardo la condanna a tre anni e 1.000 euro di multa oltre al dissequestro della vincita da suddividere comunque in tre: 600mila euro a lui e 500mila a ciascuno dei due denuncianti, parti civili con l’avvocato Barbara Sorgato, riporta "L'Arena".

La vicenda

La vicenda risale al 2021, quando Ricardo un piastrellista brasiliano «baciato dalla fortuna», ha vinto prima 800mila euro con un biglietto a Modena e successivamente, il 22 febbraio, ben due milioni di euro a Garda.

Giovanni S., 51 anni, residente a Brescia, e Christian C., 62 anni, residente nel Veronese, hanno accusato Ricardo di averli traditi, sostenendo di aver concordato di dividere la vincita in tre parti. I due ex amici hanno affermato di aver contattato persino un notaio per formalizzare l'accordo, ma sostengono di aver appreso solo dalla stampa che «Ricardo ci ha tradito e all’ultimo momento ha tentato di incassare da solo tutto il maxi malloppo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA