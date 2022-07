Vedova disabile gratta e vince mezzo milione di euro: il fidanzato fugge con il biglietto

Compra due Gratta e vinci, scopre di aver vinto 500mila euro, ma il fidanzato glieli ruba e scappa. È quanto accaduto in provincia di Bologna nel 2016. Ora l'uomo è stato condannato per truffa e appropriazione indebita ad un anno di reclusione. Non solo per aver rubato il biglietto fortunato, ma anche per aver sottratto 34mila euro dal conto corrente dell’ultima compagna.

Turista per Sempre, gratta e vince 1,8 milioni di euro: festa grande in edicola, ora una vita in vacanza

Gratta e vinci rubato dal fidanzato, cosa è successo

La vicenda coinvolge una donna, vedova e parzialmente invalida, residente in una casa Acer, e un 51enne. I due si fidanzano. Quando scopre di avere un gratta e vinci da 500mila euro, l'uomo si offre tenere a casa propria il biglietto fortunato. Il motivo? Ha una cassaforte. Lei si fida, ma lui inizia con diverse richieste. Vuole dei soldi per costruire una nuova casa dove potranno andare a vivere insieme. In due mesi gli dà tutti i suo risparmi: circa 34mila euro. Ma Renato, questo il suo nome, sparisce. E quando la fidanzata gli chiede di darle il Gratta e vinci, lui le consegna uno falso. Da qui la denuncia della 62enne.

La condanna e la difesa

In questi giorni è arrivata la condanna per l'uomo che ha sottratto il gratta e vinci. «Il mio cliente me lo ha ribadito anche dopo la sentenza - dice l'avvocato al Corriere Romagna -. Lui di quel Gratta e vinci da 500mila euro che avrebbe sottratto all’ex compagna non sa proprio nulla. E se lo avesse in mano, visto che i Monopoli di Stato ne hanno bloccato la riscossione trasformandolo in carta straccia, sarebbe un matto a non restituirlo dopo la transazione da 100mila euro offertagli dai legali della presunta raggirata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA