Gratta e Vinci, vinti 5 milioni di euro. È caccia al milionario, il fruttivendolo: «Non ho vinto io»

La mega vincita di 5 milioni a Fossombrone. Per i bene informati è già finita, prima di cominciare, la caccia al fortunato pensionato poco più che sessantenne, ex operaio di una ditta di Fossombrone che avrebbe vinto 5 milioni con un Gratta e Vinci.



Tutti si dicono certi di averlo individuato. Ma il mistero resta. Per tutti vige però il top secret. Dopo il clamore e le prime forti emozioni ieri mattina la goliardia ha preso il sopravvento. Il fruttivendolo Erminio, dirimpettaio della tabaccheria sempre più presa di mira, ha trovato sulla porta un cartello con l'annuncio che avrebbe dato via tutto gratis. «Magari avessi vinto - commenta - sarei corso a prendere almeno un altro camion di roba da regalare». Anche il sindaco Gabriele Bonci posta un commento: «A quanto pare abbiamo un nuovo Paperone a Fossombrone, sempre che sia del posto, complimenti, che c..olpo di fortuna! Una cifra folle, di quelle che non ti cambiano la vita, te la sconvolgono! So che non è facile ma non invidiatelo, l'importante come si dice è la salute, prendiamola come una bella notizia per tutta la città! Spero che siano andati a qualcuno che ne avesse davvero bisogno, che ne faccia buon uso e un po' di beneficenza. Oh, se proprio non sapesse cosa farne, potrebbe sempre regalare 530€ ad ognuno dei suoi 9400 concittadini...da rida».