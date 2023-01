Gratta e vince due milioni di euro con un biglietto da 10 euro. Caccia al fortunato: «Non sappiamo chi sia»

di Redazione web

Dieci euro in cambio di due milioni di euro. Da qualche giorno a Rubiera, provincia di Reggio Emilia, è caccia al fortunato vincitore di un Gratta e vinci milionario, che ha comprato il titolo in una tabaccheria sotto ai portici di via Emilia Est. Il vincitore è rimasto anonimo sin dai primi momenti, visto che il proprietario dell'esercizio commerciale ha scoperto la maxi-vincita, solamente quando il giocatore ha chiesto il pagamento del premio all’Ufficio lotterie di Roma ed il gestore del gratta e vinci, l'ha comunicato al commerciante, scrive La Gazzetta di Reggio.

Che fortuna



Chi sia il fortunato milionario è impossibile da sapere. «In quei giorni c’era molto movimento nella tabaccheria e dunque non abbiamo proprio idea di chi possa aver acquistato il gratta e vinci», il commento del tabaccaio, che si aspetterebbe almeno un ringraziamento da parte del neo-milionario. Rubiera, nelle dichiarazione dei redditi del 2019 è risultato il comune più ricco dell'Emilia Romagna, ed il sesto d'Italia con un reddito medio di 35 mila euro l'anno, per cui la speranza è che quei due milioni, siano finiti in tasca a qualcuno con reale necessità.

Ogni 20 milioni

Ma la fortuna, si sa è cieca, ed in questo caso è stata veramente benevola, perché il biglietto da 10 euro fa parte del gioco “Sfinge d’Oro”, ed il ticket da 2 milioni, viene emesso ogni venti milioni (circa) di schedine.



