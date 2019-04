«Oggi la giunta ha deliberato le aree atte alla camporella». Ovazione per il sindaco, ma non è come sembra

GRANZE - «INDIVIDUAZIONE AREE ATTE ALLA CAMPORELLA. Con molto piacere abbiamo appena approvato in giunta una delibera molto importante con la quale individuiamo le aree in cui è possibile appartarsi per vivere a pieno la propria affettività. A breve verranno posti anche dei cartelli informativi ». Il post è apparso stamattina, 1 aprile, sulla pagina Facebook del sindaco di Granze, Damiano Fusaro.



Il "pesce d'aprile" del sindaco ha ottenuto un successone sul social. «Diffondiamo questo importante provvedimento di politiche per la famiglia» scrive Federica Bruni. «Guarda che qualche tuo collega ci casca e la approva sul serio» scrive Marco Chinaglia.



