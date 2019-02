Incidente mortale attorno alle 19.30 a Grantorto in provincia di Padova. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra la Provinciale e via Duca Degli Abruzzi. L'impatto è stato terribile e una persona ha perso la vita all'istante, mentre altre due sono ferite. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi.



+++notizia in aggiornamento+++ Ultimo aggiornamento: 20:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA