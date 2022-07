Tempesta di ghiaccio: Padova e Venezia colpite da una violenta grandinata

di Redazione Web

Meteo e maltempo. Arriva la perturbazione prevista in Veneto. Il cielo appare coperto su molte zone del territorio regionale e in generale su tutto il Nordest. Già mercoledì una bomba d'acqua è piovuta su Claut e l'alta Valcellina, sono caduti 220 millimetri di pioggia in poco meno di due ore.

Maltempo, grandine violentissima e danni nel Torinese

Grandine e temporali in Veneto

Padova

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio, una grandinata si è abbattuta sulla città di Padova. Alcuni alberi sono caduti in zona Mandria a causa del forte vento e il semaforo del ponte Bassanello ha smesso di funzionare.

Venezia

La perturbazione si è poi spostata verso il Veneziano: una forte grandinata ha colpito anche Dolo.Il cielo appare coperto su molte zone del territorio regionale e in generale su tutto il Nordest.

Treviso

Nel trevigiano locali rovesci. Anche nella zona Pedemontana le nuvole minacciano temporali.

Vicenza

A Vicenza sono caduti alcuni alberi in zona Riviera Berica e nella parte est della città, ma non sono stati segnalati - per il momento - gravi danni a cose o persone.

Quello osservato oggi (Guarda le FOTO delle nuvole apparse sui nostri cieli) è un sistema temporalesco a multicella (ma con possibilità di mutare in supercella) scatenatosi tra i monti Berici e i Colli Euganei settentrionali e tenderà a traslare verso est interessando anche la città di Padova con elevate probabilità. Si è osservato un graduale merging delle quattro iniziali cellule temporalesche in un sistema multicellulare più organizzato», spiega il meteorologo Marco Rabito.

