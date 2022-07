Ascoli, maltempo choc: tempesta di grandine, chicchi come noci. Bagnanti bloccati in spiaggia

Un'ondata di maltempo (per altro preannunciata dalla Protezione civile regionale) con pioggia, vento e grandine ha colpito le Marche nel primo pomeriggio di oggi. Una violenta grandinata si è abbattuta su Ascoli Piceno: chicchi di grandine grandi come noci sono precipitati con grande violenza causando danni alle auto in sosta, alle coperture in vetro di alcune abitazioni e terrazzi e anche con il cedimento di alcune parti di impalcature di cantieri. In corso interventi dei vigili del fuoco e la conta dei danni, che si annunciano ingenti. Si teme per le coltivazioni.

Ad Ascoli Piceno intorno alle 13 c'è stata una grandinata che qualche disagio lo ha provocato anche se è durata solo poco più di dieci minuti. Segnalati fenomeni intensi con chicchi di grandine di grosse dimensioni che hanno provocato danni alle vetture e alle coltivazioni. Il territorio è stato battuto anche da forti raffiche di vento: caduta un'impalcatura a Monticelli.

Ad Ancona una trentina di persone è rimasta bloccata sulla spiaggia di Mezzavalle a Portonovo (raggiungibile con un sentiero molto ripido) sono dovuti intervenire i sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco per soccorrere i bagnanti che non riuscivano a risalire lungo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero reso scivoloso della pioggia. Si tratta di ragazzi, donne e uomini che dono stati prelevati dalla spiaggia con i gommoni del vigili del fuoco in 3 viaggi e trasportati al molo della spiaggia di Portonovo.

Grandinata come mai viste, si è allagata mezza azienda a causa del ghiaccio.

Momento migliore io che in botta da adrenalina prendo un cartone e mi butto sotto la grandine per salvare l’automobile di sorella.

