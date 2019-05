Grandinata lampo: strade imbiancate e danni alle colture

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una violentissima grandinata si è abbattuta nel Nord Salento. Intorno alle 16:30 chicchi di ghiaccio sono venuti giù dal cielo con tutta la loro furia e hanno letteralmente invaso Guagnano e Salice. Dieci minuti appena, quanto basta per scatenare l’inferno e perché un manto di ghiaccio coprisse strade, giardini e campagne. La furia della natura ha dato un’altra volta prova di sé dando vita a uno scenario quasi surreale, facile a confondersi con il candore della neve, se non fosse che siamo a maggio e che in questo periodo un fatto così può solo comportare conseguenze devastanti. Il timore più grande, come sempre, per le coltivazioni. E si tratterebbe di un vero e proprio disastro, secondo gli addetti ai lavori. Innanzitutto per i vigneti di Negroamaro, veri e propri gioielli della terra salentina, che in questo periodo mettono al mondo le loro gemme preziose, in alcune parti andati letteralmente distrutti per via di un fenomeno atmosferico dagli effetti notoriamente disastrosi specie quando accade in determinati periodi dell’anno particolarmente delicati. E per i produttori, grandi e piccoli, è già cominciata la triste conta dei danni (la foto di Copertina è di supermeteo.com ).