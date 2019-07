Lunedì 8 Luglio 2019, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ha dell'incredibile il dialogo tra il comando della grande nave Costa Deliziosa e la Capitaneria. Sotto la tempesta, da terra chiedono: avete bisogno di un quarto rimorchiatore? No grazie, rispondono dalla nave...Per ben due volte dalla Capitaneria chiedono: mi confermate che non volete un quarto rimorchiatore? No grazie, non serve, confermano dalla nave.E poco dopo, invece, il gigante del mare spinto dal vento va fuori rotta, sfiora la riva, seminando il panico . E i tre rimorchiatori sembrano impazziti, riescono appena per un pelo a evitare l'impatto