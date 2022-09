Liz Truss, una conservatrice di ferro alla guida della Gran Bretagna

di Alessandra Severini

Sarà una donna a sostituire Boris Johnson al numero 10 di Downing Street e a guidare il Regno Unito. Liz Truss, 47 anni, già ministra degli Esteri del governo di BoJo, è stata eletta leader dei Tory e nuova prima ministra britannica, battendo il compagno di partito Rishi Sunak nel ballottaggio finale deciso dal voto postale degli iscritti. Truss, figlia di un professore di matematica e di un’infermiera con simpatie Labour, è sposata dal 2000 con Hugh O’ Leary, commercialista incontrato a un congresso del partito conservatore, con il quale ha due figlie.

Sarà la terza donna premier nella storia del Regno Unito dopo Margaret Thatcher e Theresa May. E sono molti coloro che vedono in lei l’erede della lady di ferro che guidò la Gran Bretagna dal 1979 al 1990. Ricordano la Thatcher il piglio decisionista e l’ambizione, meno il carisma e il talento diplomatico. Ma conta anche la forma e Liz ripropone l’outfit tanto caro all’iron lady fatto di camicette con il fiocco e rigorosi tailleur. La vittoria è arrivata al termine di una campagna elettorale aggressiva, incentrata soprattutto sulle promesse di deregulation e tagli fiscali.

Nel partito conservatore dove milita dal 1998 la sua ascesa è stata costante: entrata in Parlamento nel 2010, prima di arrivare agli Esteri ha ricoperto altri ruoli di primo piano nel governo britannico, da sottosegretaria all’Istruzione a ministra dell’Ambiente e poi della Giustizia. E pensare che negli anni dell’università a Oxford Truss era leader degli studenti Liberal-democratici e sostenitrice della legalizzazione della cannabis e dell’abolizione della monarchia. I detrattori le rimproverano in effetti una certa inclinazione al trasformismo: nel 2016, anno del fatidico referendum sull’uscita dall’Ue, era fiera sostenitrice del ‘Remain’ per poi diventare rapidamente una delle più convinte sostenitrici della Brexit.

Ora la premier promette di mantenere la linea dura con la Ue sui dossier ancora aperti. Truss volerà oggi dalla regina nella tenuta scozzese di Balmoral per assumere ufficialmente l’incarico. Per la prima volta in 70 anni di regno la cerimonia avverrà in Scozia e non a Buckingham Palace poiché i medici hanno sconsigliato spostamenti alla 96enne Elisabetta II.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 06:00

