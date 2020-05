Lite tra studenti finisce a coltellate: morto un 16enne, grave l'amico di 17 anni

Lite tra ragazzini finisce in tragedia. È morto accoltellato il 16enne N. D., studente di Gragnano. In gravi condizioni un amico di 17 anni, ricoverato all'ospedale San Leonardo di Castellammare. La lite è avvenuta nella notte. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. In corso i rilievi in via Vittorio Veneto a Gragnano.



Il 16enne morto è nipote del boss ergastolano Nicola Carfora detto 'o fuoco, fratello della mamma. Sul caso indaga la Procura per i Minori di Napoli, ma è stata informata anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 12:00

