Esplode il barbecue durante la grigliata al mare: bimbo ustionato dalla fiammata, altri due feriti

Esplode la bombola del gas del barbecue durante la grigliata: ustionati un bambino e due adulti. È successo verso le 14 a Bocca D'anfora, nella zona di Grado in Friuli Venezia Giulia

Bombola esplode a Grado: la ricostruzione Secondo le prime informazioni pare che un gruppo di persone stesse preparando la grigliata in occasione di una gita al mare. All'improvviso è scoppiata una bombola di gas che ha provocato l'ustione di tre persone. Coinvolti un bimbo e due adulti. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Grado con il personale sanitario del 118 e la Guardia costiera. Le tre persone sono state portate tutte in ospedale. Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 15:26

