Assegno universale per i figli, congedi più lunghi, fondi per asili nido e affitto casa: approvato il Family Act

Dall’assegno universale, quindi unico per ogni figlio a carico ai congedi parentali potenziati, alle detrazioni fiscali per spingere la natalità, i bonus per musei, cinema, teatro e corsi di lingua per i più piccoli. E ancora: la possibilità di mancare da lavoro per la malattia di un figlio ma essere retribuiti in parte, mentre il congedo parentale per i neo-papà si allunga ad almeno 10 giorni, obbligatori, nei primi mesi di vita del piccolo.

Il family Act è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Ci sono anche contributi che arrivano a coprire fino all’intera retta degli asili nido, agevolazioni fiscali per aiutare le giovani coppie a pagare l’affitto della casa. «Primo passo verso l’assegnoXfiglio è stato fatto - commenta De Palo, Forum Famiglie - Come sempre, per serietà, attendiamo di leggere testi ufficiali». Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 08:00

