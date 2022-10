Governo Meloni, ecco tutti i ministri: «Salvini alle Infrastrutture, Tajani agli Esteri». Il nodo di Crosetto

Matteo Salvini alle Infrastrutture, Carlo Nordio alla Giustizia, Antonio Tajani agli Esteri, e il 'nodo' di Guido Crosetto, che potrebbe andare allo Sviluppo Economico o alla Difesa: inizia a prendere forma la squadra di governo che Giorgia Meloni presenterà, forse già domani, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutti i nomi dei presunti ministri, come anticipa l'agenzia ANSA.

Giorgia Meloni, ipotesi incarico lampo già domani sera. Conte: «Armi in Ucraina non più priorità»

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti

ESTERI: Antonio Tajani

DIFESA: in calo il nome di Luciano Portolano, generale di corpo d'armata. Salgono le quotazioni di Edmondo Cirielli ma torna anche l'ipotesi di Guido Crosetto

INTERNO: Il nome in pole resta quello di Matteo Piantedosi, già capo di gabinetto quando al Viminale c'era Matteo Salvini

GIUSTIZIA: Carlo Nordio

SVILUPPO ECONOMICO: Adolfo Urso, se Guido Crosetto non entra o va alla Difesa

TRANSIZIONE ECOLOGICA: Gilberto Pichetto

TRANSIZIONE DIGITALE - potrebbe restare come delega a palazzo Chigi per un sottosegretario o tornare alla P.a

P.A.: Anna Maria Bernini

INFRASTRUTTURE: Matteo Salvini

POLITICHE AGRICOLE: Quasi fatta per Francesco Lollobrigida. Altrimenti un tecnico, Roberto Berutti

RIFORME: Elisabetta Casellati

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Maurizio Lupi non dovrebbe entrare nella squadra. Per il ministero sale il nome di Luca Ciriani

UNIVERSITÀ: Gloria Saccani Iotti

LAVORO: Marina Calderone

BENI CULTURALI: In pole ci sarebbe l'attuale direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Si è parlato anche di Gianpaolo Rossi ed era tornato anche il nome di Letizia Moratti

FAMIGLIA E NATALITÀ: casella più incerta delle altre, si fa il nome di Simonetta Matone

DISABILITÀ: dovrebbe andare alla Lega con Alessandra Locatelli. Le delega potrebbe essere accorpata però a quella della famiglia

SPORT E POLITICHE: In pole Andrea Abodi, nome a cui Meloni aveva pensato come nuovo ad di Milano-Cortina. In lizza altri esponenti del mondo dello sport

SALUTE: andrà a un tecnico. Più quotato Francesco Rocca, ma sono circolati anche i nomi di Guido Rasi, Orazio Schillaci, Rocco Bellantone, Francesco Franceschi

ISTRUZIONE: se andrà alla Lega il nome sarà Giuseppe Valditara

TURISMO: Daniela Santanchè

AFFARI EUROPEI: Raffaele Fitto

MEZZOGIORNO: Nello Musumeci

MARE: era un'idea che alla fine però sembrerebbe non concretizzarsi. A fine legislatura FdI aveva presentato una proposta di legge per introdurre il ministero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 20:39

