Berlusconi al Senato per la fiducia al governo Meloni: «Situazione difficile, ma voteremo sì»

C'era grande attesa per il suo primo discorso al Senato, dopo 9 anni di assenza: Silvio Berlusconi è tornato a Palazzo Madama ed è intervenuto in aula per la dichiarazione di voto del gruppo di Forza Italia sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni, e che avrà ben cinque suoi ministri nella squadra. Per il Cavaliere è il primo intervento dal 2013.

Meloni: «Operazione verità su situazione Italia». Berlusconi: situazione difficile, ma fiducia convinta

«La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia», ha detto Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà. Berlusconi ha fatto ingresso nell'Aula del Senato, mentre stava per concludersi il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per ascoltare la sua replica. Ha preso posto in seconda fila, seduto tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 17:46

