Gorizia, poliziotta investita durante i rilievi di un incidente stradale: è grave

Poliziotta travolta da un'auto durante i rilievi di un incidente stradale a Ronchi dei Legionari (Gorizia). Una agente di Polizia Ferroviaria, di 58 anni, è ricoverata in ospedale in condizioni serie dopo essere stata investita mentre stava gestendo la viabilità e i rilievi a seguito di un incidente stradale. Il fatto si è verificato attorno alle 18.30 nei pressi di un passaggio a livello dove poco prima un mezzo pesante aveva danneggiato le sbarre.

Sono in fase di accertamento le cause per cui l'automobilista non si è accorto della presenza sulla carreggiata della poliziotta e l'ha investita. Secondo quanto riporta il Piccolo l'agente, a causa dell’impatto, è stata sbalzata per circa quattro metri rovinando sull’asfalto. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 22:44

