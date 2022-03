Gorizia choc, una «Z» enorme disegnata sotto la casa di una famiglia ucraina FOTO

Una Z scritta con la bomboletta sul muro di una casa. Questo gesto, che un tempo sarebbe stato liquidato come un comune atto vandalico, oggi assume un significato ben diverso, soprattutto se l'autore ha pensato bene di farlo sotto l'abitazione di una famiglia ucraina.

Una "Z" disegnata sotto l'abitazione di una famiglia ucraina a #Gorizia. Una Z simbolo della propaganda russa, intrisa del sangue di chi sta cercando di resistere, di difendere il proprio diritto alla libertà e all'esistenza: https://t.co/kp3n11wWhO pic.twitter.com/gsrIdbdSLD — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) March 24, 2022

È quanto accaduto in Friuli, come mostra un'immagine pubblicata su Twitter dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato. «Una 'Z' disegnata sotto l'abitazione di una famiglia ucraina a Gorizia – scrive l'esponente di Italia Viva –. Una Z simbolo della propaganda russa, intrisa del sangue di chi sta cercando di resistere, di difendere il proprio diritto alla libertà e all'esistenza». Un gesto che ha suscitato l'indignazione della rete e che si spera non inauguri una nuova serie di atti vandalici contro i profughi ucraini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 19:47

